Regele Charles al III-lea a fost huiduit de protestatari in timp ce parasea parlamentul dupa ce a prezentat agenda premierului Rishi Sunak pentru anul viitor, potrivit Sky News.Pedepse mai dure pentru infractorii din tara si masuri de combatere a comportamentului homosexual au fost in centrul primului discurs al regelui din ultimele decenii. Monarhul a atins o nota personala atunci cand si-a inceput discursul - primul rostit de un rege in mai bine de 70 de ani - recunoscand "mostenirea de ... citeste toata stirea