Regimul Putin pune interdictie la manifestarile anti-razboi - Calus pe gura rusilor

Parchetul General rus a avertizat joi ca participarea la manifestatiile convocate de opozitia rusa impotriva invaziei in Ucraina, ordonata de presedintele Vladimir Putin, va fi calificata drept "extremista" si pedepsita in consecinta, relateaza EFE."Multe dintre aceste apeluri (la protest) vin de la organizatii interzise pentru activitatile lor extremiste. Urmand aceste apeluri, cetatenii nu doar ca devin potentiale victime ale provocarilor, ci se si implica in activitatile organizatiilor ... citeste toata stirea