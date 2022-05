Reguli noi pentru scolile de soferi intr-un oras din Romania: cursantii nu au voie in zonele aglomerate

Accesul masinilor cu cursantii scolilor de soferi a fost interzis in zonele aglomerate din Oradea si in jurul orasului, chiar si pentru examene, masura fiind dispusa de Prefectura Bihor pentru fluidificarea traficului. Potrivit unui Ordin al Prefectului, cursurile de pregatire practica si examenele desfasurate de scolile de soferi vor fi interzise in orele de varf in anumite zone din Oradea, in principal, in zona centrala, dar si pe principalele bulevarde din oras. Interdictiile se aplica si in ... citeste toata stirea