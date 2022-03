Reincepe sezonul in Liga 3. Cum abordeaza echipele bihorene ultimele trei etape din sezonul regulat

Dupa aproape doi ani in care am fost nevoiti sa ne obisnuim cu masca si testele Covid-19, fotbalul de esalon trei se reia incepand de sambata 12 martie fara niciun fel de restrictii. Spectatorii pot asista astfel intr-un numar cat mai mare la jocurile care vor demara de maine.CAO 1910 - Sportul Simleu SilvanieiCele trei echipe bihorene au obiective diferite. Cu locul in play-off asigurat, CAO 1910 Oradea vrea sa intre cu o zestre cat mai mare de puncte in ultima faza a campionatului. ... citeste toata stirea