Republica Moldova. A inceput procesul impotriva bascanei Gagauziei - Apararea a cerut traducerea actelor in rusa

Un tribunal din Chisinau a deschis marti procesul in care guvernatoarea (bascana) pro-rusa a regiunii autonome Gagauzia din cadrul Republicii Moldova, Evghenia Gutul, este acuzata de complicitate in finantarea ilegala a fostul partid pro-rus Sor, relateaza presa de peste Prut.Sedinta de judecata a fost amanata pana pe 27 mai, intrucat apararea a cerut traducerea actelor in limba rusa.Conform actului acuzarii intocmit de procurori, Evghenia Gutul a fost implicata intre anii 2019 si 2022 in ... citește toată știrea