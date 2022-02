Republica Moldova instituie Stare de Urgenta si inchide spatiul aerian

"Am stabilit ca guvernul va cere Parlamentului sa declare stare de urgenta", a anuntat Maia Sandu.Ea le-a cerut cetatenilor moldoveni din Ucraina sa se intoarca in tara."Solicit cetatenilor Republicii Moldova care se afla in vizita sau sedere in Ucraina sa se intoarca acasa. Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise si functioneaza in regim extins, cu echipe suplimentate. Mai multe curse cu destinatia Ucraina au aterizat azi la Chisinau. Vom avea grija de acesti oameni. La ... citeste toata stirea