Retele de gaz in Tileagd, Esetchea, Astileu si Alesd - Lucrarile sunt in grafic

Lucrarile de introducere a retelelor de gaz in Tileagd, Tetchea, Astileu si Alesd au ajuns la un stadiu de executie de 43%. Astfel, 57 km de conducta de gaz au fost finalizati din totalul de 134 km. De asemenea, au fost realizate 25% din numarul total de 4.400 de bransamente.La sediul Primariei Alesd a avut loc marti, 18 februarie, o intalnire de lucru in cadrul careia a fost prezentat stadiul proiectului de introducere a retelelor de gaze naturale in Tileagd, Esetchea, Astileu si Alesd. La ... citește toată știrea