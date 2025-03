Retrogradarea Romaniei, un semnal al instabilitatii politice

"Economist Intelligence Unit" (EIU), divizia analitica a celebrei publicatii "The Economist", face anual un clasament al statelor lumii, in functie de regimul politic din fiecare stat, criteriul principal, care diferentiaza si clasifica fiind democratia: care state sunt democratice, gradul de democratie care exista in state, afectarea sau lipsa democratiei. Analiza publicata la finalul lunii Februarie, 2025 a indicat ca Romania in anul 2024 a fost declasificata, de la statutul de "democratie ... citește toată știrea