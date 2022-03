Revista Familia care contine debutul lui Eminescu, restaurata

Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in colaborare cu Muzeul Memorial "Iosif Vulcan" si in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor, a organizat miercuri, 9 martie, la sediul Muzeului Esarii Crisurilor, Str. Armatei Romane, nr. 1/A, o seara muzeala dedicata implinirii a 156 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu in revista Familia,Cu aceasta ocazie a fost prezentat coligatul original al revistei care contine debutul poetului national cu poezia "De-as avea", nr. 6, 25 februarie - ... citeste toata stirea