Rezervele valutare ale BNR au crescut in luna mai ale acestui an - rezerva de aur se mentine la 103,6 tone

Intrarile de valuta in valoare de 3,75 mld. euro au venit din modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor, inclusiv suma rezultata din emisiunile de euroobligatiuni ale ministrului in valoare nominala de 1,75 mld. dolari americani, alimentarea contului Comisiei Europene si altele, arata datele transmise joi, 2 iunie, de BNR.Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la ... citeste toata stirea