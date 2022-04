Rezultate exit poll la alegerile prezidentiale din Franta: Emmanuel Macron castiga un nou mandat

Potrivit Le Figaro, Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, invingand-o pe Marine Le Pen. Primele estimari arata ca Macron a obtinut peste 58% din voturi.Emmanuel Macron si rivala lui de extrema dreapta, Marine Le Pen, au terminat pe locurile I si II in primul tur de scrutin, care a avut loc acum doua saptamani, pe 10 aprilie.Macron a obtinut atunci putin sub 9,8 milioane de voturi (27,85% dintre cele exprimate), iar Le Pen 8,13 milioane de voturi (23,15%). ... citeste toata stirea