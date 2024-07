Rezultatele Evaluarii Nationale in Bihor: 71,4% dintre candidati au medii peste 5, mai putini decat in 2023

In judetul Bihor, 71,4% dintre elevii care au sustinut examenul de Evaluare Nationala au obtinut medii de peste 5, mai putini decat in anul precedent, cand rata de promovare era de peste 75%.Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educatiei, dintre cei 4.824 de elevi bihoreni inscrisi la Evaluarea Nationala, 4.391 au fost prezenti la probe (91%), iar din acestia 1.257 (28,6%) au medii sub 5.La proba de limba romana, prezenta a fost de 91,4%, la matematica - 91,1%, iar la limba materna de ... citește toată știrea