Robor la 3 luni sparge pragul de 6% - dobanzile isi continua cresterea

La inceputul lunii mai, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,01%, in timp ce la inceputul lunii aprilie acesta era cotat la 4,60%, , informeaza Ziarul Financiar.Indicele ROBOR la 3 luni a inceput anul 2022 la 3,02%. Cresterea indicelui la nivelul actual a inceput in data de 24 februarie, cand Rusia de declarat razboi Ucrainei, moment in care indicele a crescut de la 3,56% in data de 23 februarie 2022 la 3,61% in data de 24 februarie 2022.ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care ... citeste toata stirea