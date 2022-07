Olimpiada Internationala de Matematica (OIM/IMO) a fost organizata pentru prima oara in Romania, in anul 1959, la initiativa Societatii de Stiinte Matematice. In acest an, IMO 2022 a fost organizata la Oslo si au participat 105 tari, precizeaza ministrul.Primele locuri au fost ocupate de ... citeste toata stirea