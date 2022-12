"Romania educata, ai carte, nu ai parte!" - Miting de protest in fata Prefecturii

In jur de 150 de angajati din educatie au protestat astazi, 16 decembrie, intre orele 13.30-14.00, in fata Prefecturii Bihor. Acestia au dorit sa atentioneze autoritatilor locale si centrale in legatura cu problemele din invatamant.Protestatarii au scandat slogane precum: "Ne-ati promis si ne-ati uitat!", "Inainte de a va intreba cat costa educatia, intrebati-va cat valoreaza ea!", "Guvernanti mincinosi, noi flamanzi si voi luxosi", "Fara educatie, moare orice natie", "Romania educata, ai ... citeste toata stirea