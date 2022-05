Voturile s-au acordat prin SMS si pe site-ul oficial al Eurovision, si al juriilor de specialitate. Romania ajunge astfel in finala concursului european dupa ce la ultimele trei editii ratase calificarea in aceasta faza a competitiei.Romania a concurat, joi, in a doua semifinala, alaturi de Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, ... citeste toata stirea