Potrivit Ministerului Sportului, Campionatul Mondial de Multisport se va desfasura la Targu Mures, in perioada 6 -12 iunie, si va aduce la start 1500 de sportivi din peste 40 de tari.Programul competitiei include Campionatul Mondial de Cross Duatlon, in 6 iunie, pe Platoul Cornesti, Campionatul Mondial de Cross Triatlon, in 8 iunie, in Complexul de Sport si Agrement "Muresul" si pe Platoul Cornesti, ... citeste toata stirea