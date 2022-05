Romanii din Ungaria de astazi. Cronica unui crepusul programat (I)

Foto: afis de protest de pe vremea cand minoritatea romaneasca cerea accesul la televiziuni romanesti in Ungaria. Sursa aici.Pana in 1918, romanii din Transilvania, membri ai aceluiasi bloc etnic, faceau parte din structuri organizatorice comune, fie ca era vorba despre asociatii culturale, economice sau politice. Astfel, gasim nenumarate exemple in care romani originari din satele care astazi fac parte din Ungaria erau angrenati in diverse activitati si proiecte la nivelul intregii ... citeste toata stirea