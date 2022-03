Romanii sunt ingrijorati. Cerere dubla de pasapoarte biometrice la 12 zile de la inceputul razboiului

Razboiul din Ucraina a provocat ingrijorarea bihorenilor care vor sa fie pregatiti, in cazul unui eventual conflict militar, si sa aiba pasapoarte la indemana in cazul in care ar trebui sa paraseasca tara. In ultimele zile, solicitarile pentru pasapoartele biometrice s-au dublat la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Bihor, dupa cum recunoaste si sefa Serviciului, comisarul sef Claudia Varga. In perioada 14 februarie - 4 martie 2022, au fost preluate 2.575 cereri pentru eliberarea ... citeste toata stirea