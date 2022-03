Rusia avertizeaza vecinii Ucrainei, in special Romania

Administratia Vladimir Putin a avertizat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflictul cu Rusia.Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, a afirmat ca state vecine cu Ucraina, in special Romania, au permis stationarea unor avioane de vanatoare ucrainene. Igor Konasenkov a facut referire la Romania si la alte state vecine cu Ucraina, dar pe acestea din urma nu ... citeste toata stirea