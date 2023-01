Rusia exclude orice negociere cu Zelenski - Occidentul, acuzat de implicare directa in conflict

Administratia Vladimir Putin a acuzat, joi, natiunile occidentale de implicare directa in razboiul din Ucraina, in contextul deciziei privind transferul de tancuri avansate, si a semnalat ca exclude orice posibilitate de negocieri cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski."Exista constant declaratii din capitalele europene si de la Washington ca trimiterea diverselor sisteme de armament in Ucraina, inclusiv tancuri, nu inseamna in niciun fel implicarea acestor tari sau a Aliantei in ... citeste toata stirea