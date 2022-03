Rusia insista ca NATO sa ofere garantii si sa renunte la angajamentele Summitului de la Bucuresti

"Colegii nostri occidentali nu au manifestat inca vointa de a oferi Rusiei garantii de securitate cu caracter juridic pe termen lung. Pentru noi, atingerea acestor obiective are o importanta fundamentala", a declarat, marti, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in interventia online la Conferinta ONU pentru Dezarmare.Ministrul rus de Externe a insistat pentru renuntarea la "formula" elaborata la Summitul NATO desfasurat la Bucuresti in 2008, prin care li se ofereau perspective de aderare ... citeste toata stirea