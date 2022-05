Rusia si (dez)iluzia democratizarii

Au trecut aproape trei luni de cand Putin a dezlegat cainii razboiului ce devasteaza Ucraina in numele "denazificarii", o minciuna in stilul propagandistic al celui de-Al Treilea Reicht. La parada reinventata de 9 mai din Piata Rosie, liderul de la Kremlin nu a facut nicio declaratie care sa-i anunte intentiile viitoare, o situatie mult mai periculoasa decat declararea oficiala a razboiului in Ucraina.Un pericol cunoscut este mai usor de infruntat decat o primejdie ascunsa cu viclenie. ... citeste toata stirea