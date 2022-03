Rusii au bombardat teatrul din Mariupol desi era semnalizat ca adapost, inclusiv pentru copii. Oamenii au supravietuit in adapostul anti-bomba

Dupa o noapte cumplita de nesiguranta, in dimineata celei de-a 22-a zile de razboi, in sfarsit o veste buna de la Mariupol! Adapostul anti-bomba a rezistat", a spus el.Sute de oameni s-au adapostit in teatru. Nu se stie cu exactitate daca toti cei din interiorul cladirii au supravietuit. Oamenii incep sa iasa din adapost.FOTO: TwitterPe 16 martie, Din cauza bombardamentelor intense, nu au existat informatii despre victime, intrarea in adapostul anti-bomba fiind blocata de molozuri. ... citeste toata stirea