S-a incheiat interdictia la pasunat: Crescatorii pot scoate animalele la pascut

Modificarile aduse la legea Vanatorii prevad termene clare privind pasunatul animalelor. Astfel, potrivit Legii nr. 13/2020 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, pasunatul este interzis, in fiecare an, intre 6 decembrie si 24 aprilie.Exceptie fac acele cazuri in care proprietarul animalelor domestice este chiar proprietarul terenului agricol in cauza, sau detine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al detinatorului