S-a lansat proiectul "Accesibilizarea turistica a centrului istoric din Oradea pentru persoanele cu deficiente de vedere"

La Casa Darvas-La Roche s-a lansat joi, proiectul numit Accesibilizarea turistica a centrului istoric din Oradea pentru persoanele cu deficiente de vedere, acronim "Oradea pentru toti".Proiectul realizat de Oradea Heritage (Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor) in colaborare cu Asociatia pentru Dezvoltare Urbana se desfasoara in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022. Este finantat in cadrul programului "Corpul European de Solidaritate" si este implementat de o echipa de tineri ... citeste toata stirea