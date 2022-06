S-au afisat notele la Evaluarea Nationala: Patru elevi au luat media zece in judetul Bihor

Sorin Cimpeanu a declarat, joi, ca, in general, Evaluarea Nationala a fost organizata mai bine anul acesta decat anul trecut si au fost mult mai putine incidente.Numarul candidatilor inscrisi a fost cu 24.000 mai mare decat in ultimii ani, iar prezenta a fost de 95.5%."Numarul mediilor peste 5 este o maxima absoluta in raport cu ultimii 10 ani, de peste 80%, mai exact 82,3%", a adaugat ministrul.Au fost 85,9% note peste 5 la limba romana fata de 84% anul trecut, iar la matematica notele ... citeste toata stirea