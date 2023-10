Vacanta de toamna a anului 2023 in Saxonia a sosit, si majoritatea elevilor abia asteapta sa plece in vacanta binemeritata, sa petreaca timp liber cu prietenii si familia sau, pur si simplu, sa isi reincarce bateriile.Dar, pentru un grup entuziasmat de elevi din Tharandt, Germania, s-a ivit o oportunitate unica. Insotiti de doi profesori, acestia au putut vizita Liceul Teoretic German ,,Friedrich Schiller" din Oradea si au petrecut o saptamana incredibil de interesanta in Romania. S-au ... citeste toata stirea