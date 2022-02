S-au reluat lucrarile la Palatul Fuchsl, prima cladire din Oradea proiectata in stil Secession

Constructorii au reluat munca la reabilitarea fatadelor Palatului Fuchsl, prima cladire din oras proiectata in stil Secession de catre arhitectii Zoltan Balint si Lajos Jambor. Palatul de pe Independentei 11 - 13 a intrat din vara anului trecut in renovare si restaurare, lucrarile desfasurandu-se sub supravegherea Directiei Patrimoniu Imobiliar."Pana acum au fost reabilitate fatadele curtilor interioare, care sunt aproape de finalizare, se continua cu reabilitarea sarpantelor, s-au montat ... citeste toata stirea