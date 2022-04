S-au schimbat unele reguli in Sanatate si se ajunge mai repede la investigatii

Proiectul de Ordonanta de urgenta aprobata zilele trecute de Guvern, la initiativa Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prevede o serie de masuri noi in sistemul sanitar pentru asigurarea neintrerupta a decontarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, inclusiv pentru unele servicii medicale cuprinse in programele nationale de sanatate curative in actualul context epidemiologic, dupa ridicarea starii de alerta de pe teritoriul Romaniei. ... citeste toata stirea