Sa facem ordine. Incepand cu 2025

In anul care curand se incheie, in colectarea separata a deseurilor din Bihor s-au petrecut cateva schimbari: in Zona Metropolitana Oradea s-a introdus fractia "textile" si deseurile din sticla se colecteaza o data la trei luni, iar in oras localnicii trebuie sa se obisnuiasca cu noile insule ecologice pentru colectare.Au disparut zeci de tarcuri metalice de la blocuri, orasul avand o noua directie a colectarii separate, neplacuta ar spune unii. Dar cel mai important este ca, indiferent ce se ... citește toată știrea