"Sa facem un meci cat mai bun"

Primul tur al Cupei Romaniei la handbal programeaza un meci de gala pentru CSM Oradea. Echipa noastra joaca joi in compania Stelei, ocupanta locului secund in Liga Nationala. Intalnirile din primul tur al Cupei se desfasoara intr-o singura mansa, eliminatorie.Echipa stelista este, in mod cert, favorita indiscutabila a partidei. Cu toate acestea, handbalistii oradeni considera acest meci ca un prilej de sarbatoare, avand ocazia de a evolua in fata unei adversare de elita."Imi doresc sa facem ...