Sa se predea latina la liceu ? Nu.

Am doua considerente aici.1.Europa de apus versus Esarile RomaneEuropa apuseana are o continuitate de cultura cu Roma antica. Germanii isi traduc legile in latina, din secolul VI, Edictum Rothari, Lex Salica, Lex Burgundionum. Regii franci si longobarzi dau donatii scrise in latina, liturghia apuseana, ulterior catolica, e in latina. Pina in 1800, cartile stiintifice, fizica, matematici, chimie sint scrise in latina, Newton, Euler, Gauss scriu in latina. Un mileniu si jumatate dupa caderea ... citește toată știrea