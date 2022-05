Salariul minim creste cu 200 de lei, de la 1 iunie

Vesti bune pentru persoanele cu salariul minim pe economie, dar si pentru angajatori. Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental "Sprijin pentru Romania" - "200 de lei in plus pentru salariul minim (crestere voluntara scutita de taxe)".Ministerul propune neimpozitarea si neincluderea in baza de calcul pentru contributiile sociale obligatorii a sumei de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si ... citeste toata stirea