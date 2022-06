Salonul Fotoclubului anului in Romania - Decernarea Premiilor

Asociatia Varadinum Foto Club a organizat joi, 16 iunie, vernisajul Salonului Fotoclubul Anului in Romania, in foaierul filarmonicii oradene. Expozitia cuprinde 48 de imagini selectate din cele 12 colectii trimise de fotocluburile din tara.Astfel au fost selectate cate patru imagini de la fiecare fotoclub care a participat la aceasta competitie, imagini care au intrunit cel mai mare punctaj din colectiile individuale! In cadrul vernisajului a avut loc si decernarea premiilor. In urma ... citeste toata stirea