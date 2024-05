Salonul Vinurilor Millesime - Totul despre Tamaioasa Romaneasca

Unul dintre cele mai importante evenimente de informatie si educatie pe tema vinului se va desfasura in weekend, in Cetatea Oradea. Cea de-a VI-a editie a Salonului Vinurilor Millesime va aduce la un loc 24 de crame cu peste 300 de vinuri.Iubitorii vinului de calitate sau cei care vor sa invete despre traditia si cultura vinului, sunt invitati, intre 31 mai si 2 inie, in Cetatea Oradea, la a VI-a editie a Salonului Vinurilor Millesime."La partea de educatie avem doua verticale pentru prima ... citește toată știrea