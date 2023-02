Salvator si in timpul liber - Un tanar pompier a sarit in ajutorul victimelor unui accident rutier

Andrei, un tanar pompier bihorean, care se intorcea, marti seara, de la un prieten din Santandrei, a sarit in ajutorul victimelor unui accident rutier, produs cu cateva momente inainte de sosirea lui la locul evenimentului.Potrivit unui comunicat transmis de ISU Bihor in seara zilei de marti, 31 ianuarie, in timp ce se deplasa cu masina pe Calea Santandreiului, intorcandu-se acasa de la un prieten, sergent major Stanisoara Andrei, aflat in timpul liber, a intervenit pentru salvarea victimelor ... citeste toata stirea