Bihorenii sunt invitati sambata, 2 septembrie, in Piata Unirii din Oradea, la o noua editie a "Targului Produselor Bihorene", o piata volanta care aduna micii producatori locali din judet.In aceasta saptamana, cei 36 de producatori din 22 de localitati - dintre care amintim Beius, Diosig, Sinteu, Sacueni, Livada de Bihor, Vascau si Tinca - vor aduce o gama variata de produse: legume, fructe, branzeturi, siropuri, gemuri, mezeluri, produse apicole etc.Targul Produselor Bihorene are loc in ... citeste toata stirea