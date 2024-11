Sambata, 30 noiembrie - Construim hranitoare pentru pasari!

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 13 ani sunt invitati sambata, 30 noiembrie, intre orele 10.00-11.40, in Oradea, pe strada Cuza Voda nr. 17, la un atelier de construit hranitoare pentru pasari in anotimpul rece.Evenimentul, organizat de Fundatia Life Tineret Oradea, va oferi copiilor posibilitatea de a participa la un atelier special, in cadrul caruia vor avea ocazia de a descoperi/ explora, dar si de a crea cu mainile lor o hranitoare de pasari perfecta pentru aceasta iarna.Pe ... citește toată știrea