Santier in Policlinica Mare din Oradea. In cladirea monument se fac decopertari si reconstituiri ale decoratiunilor distruse

Cladirea fostei Policlinici Mari din Oradea, viitor sediu al administratiei judetene, e in santier. Muncitorii au inceput refacerea cu interioarele distruse in ani de zile cat cladirea a stat abandonata si nepazita, devenind casa pentru oamenii strazii.Costructorii au lucreaza la decopertarea peretilor si cu casele lifturilor. Nici lemnaria nu are sanse sa fie pastrata. Din cauza expunerii la intemperii, ramele geamurilor sunt putrezite, iar buna parte din tocurile usilor interioare au fost ... citeste toata stirea