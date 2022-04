Saptamana Nationala a Bibliotecilor - Ateliere, conferinte, expozitii tematice

Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai Bihor organizeaza, in perioada 26-29 aprilie, o serie de activitati in cadrul Saptamanii Nationale a Bibliotecilor. Expozitia tematica, atelierul de incondeiat oua si mesele rotunde sunt doar cateva dintre activitatile programate.Evenimentele vor debuta in data de 26 aprilie, de la ora 16.00, cu masa rotunda "Caruseul informatiilor - incotro?". Invitatii actiunii sunt ziaristi, bloggeri, creatori de continut media, sociologi, psihologi, bibliotecari: Ioana ... citeste toata stirea