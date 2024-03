Saptamana verificarilor - Elevii sustin simularea examenului de bacalaureat

Elevii claselor a XII-a si a XIII-a, seral si frecventa redusa, sustin de azi si pana joi simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat. In Bihor pentru sustinerea probelor sunt inscrisi 4.056 de elevi impartiti in 50 de centre de examen.Prima proba, cea scrisa la Limba si literatura romana, are loc astazi, 4 martie, marti se va desfasura proba obligatorie a profilului, miercuri - proba la alegere a profilului si specializarii, iar joi - Limba si literatura materna.In ... citește toată știrea