Ceremonia s-a desfasurat dupa acelasi scenariu ca in fiecare an, cu discursuri, depuneri de coroane si defilari. Insa, din cauza pandemiei, in acest an participantii nu s-au prins in traditionala Hora a Unirii."Sarbatoarea Unirii Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859 reprezinta o data cruciala in constructia statului roman modern. Iar astazi, ... citeste toata stirea