Celebrata in data de 21 septembrie, Ziua Internationala a Pacii este o zi dedicata consolidarii idealurilor de pace in interiorul tuturor natiunilor si popoarelor.Cu aceasta ocazie, in cadrul unui atelier de creatie, copiii de la Centrul de Zi Oradea au confectionat porumbei albi cu ramura de maslin in cioc, ca simboluri ale pacii, cu ajutorul carora au realizat un colaj decorativ, invatand despre semnificatia acestei zile. "Copiii au aflat astfel ca porumbelul este pasarea aducatoare de ... citeste toata stirea