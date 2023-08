La finalul acestei saptamani, mai precis in perioada 1-3 septembrie, locuitorii de la poalele Muntilor Apuseni vor imbraca straie de sarbatoare deoarece Primaria si Consiliul Local Stei va organiza Zilele orasului Stei, ajunse la editia a XXV-a.Dupa o perioada de intrerupere, cauzata de nemiloasa pandemie care s-a abatut la nivel mondial, iata, revin in actualitate "Zilele Orasului Stei" - organizate de Consiliul Local si Primaria Stei, dar si Casa de Cultura "Miron Pompiliu" Stei, in ... citeste toata stirea