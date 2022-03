Sarcina Ucrainei este sa-i respinga pe rusi inca 7-10 zile - "Trebuie sa rezistam"

Ucraina trebuie sa reziste in fata atacului Rusiei pentru urmatoarele 7-10 zile pentru ca Moscova sa nu poata revendica vreo victorie, a spus un inalt oficial guvernamental, in contextul in care peste doua milioane de refugiati au fugit din calea celui mai mare asalt asupra unei tari europene de dupa Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.Potrivit lui Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, Rusia este disperata sa obtina macar o victorie, de orice fel, si ca ... citeste toata stirea