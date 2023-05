Asfaltarea drumului comunal DC 176 Bitin-Tomnatic a deschis calea promovarii satului Tomnatic si a intregii zone. Duminica, la ora 13.00, in localitatea Tomnatic, sat apartinand comunei Vadu Crisului, s-a inaugurat parcul de aventura "Adentures Park Tomnatic."Incepand de duminica, turistul care vine in comuna Vadu Crisului pe langa defileu, Crisul Repede, pestera, cascada, rafting, via ferrata, drumetii, catarari, mai are posibilitatea sa-si petreaca timpul liber intr-o zona superba, la aer ... citeste toata stirea