Scoala de acasa nu e permisa: Dupa zeci de cereri pentru homeschooling in Bihor, Inspectoratul Scolar atrage atentia ca Legea Educatiei nu o accepta

In acest an scolar, mai multe familii din Bihor ar fi vrut sa tina circa 30 de copii de varsta scolara acasa, in asa-numitul homeschooling, adica educarea de catre parinti sau meditatori la domiciliu.Asta inseamna ca elevii nu ar fi inscrisi in nicio unitate de invatamant, ceea ce Legea Educatiei nu permite. Din contra, legea prevede ca educatia se face in unitati de invatamant publice sau private.Din afara OradieiO ancheta a ziarului Adevarul a scos la iveala, recent, ca in judetul ... citeste toata stirea