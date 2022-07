Scoala de vara la Facultatea de Drept - Despre admiterea in profesiile juridice

La 30 de ani de la reluarea invatamantului superior juridic la Oradea, Facultatea de Drept va organiza prima editie a scolii de vara "Admiterea in profesiile juridice". Obiectivul principal va fi familiarizarea absolventilor si studentilor Facultatii de Drept (licenta si master) cu aspectele legate de examenele de admitere in profesiile juridice.Scoala de vara va fi organizata in perioada 18-20 iulie si se va dresa absolventilor si studentilor Facultatii de Drept a Universitatii din Oradea, ... citeste toata stirea