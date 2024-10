Scoala, familie, comunitate

Educatia copiilor nostri trebuie sa continue dincolo de poarta scolii. Prin fiecare proiect pe care l-am organizat, ne-am propus sa implicam intreaga societate in crearea de modele pentru dezvoltarea sanatoasa a adultilor de maine.Sunt entuziasmat si onorat deopotriva ca in ultimii ani, impreuna cu reprezentantii Consiliului Judetean Bihor, ai altor institutii si organizatii neguvernamentale, unitati de invatamant, am reusit sa facem pasi importanti in acest sens.De la proiecte ce au in ... citește toată știrea